Зонд NASA впервые "коснулся" Солнца

Впервые в истории космический корабль "коснулся" Солнца. Фото: NASA

Космический аппарат Parker впервые в истории успешно проник в солнечную корону и собрал данные для изучения, сообщили в NASA.

"Впервые в истории космический корабль коснулся Солнца. Солнечный зонд NASA Parker теперь находится в верхних слоях атмосферы Солнца — его короне, замерив частицы и магнетические поля в нем", — говорится в их заявлении.

В NASA даже сравнили это с высадкой человека на Луну.

"Прикосновение к Солнцу с помощью солнечного зонда Parker Solar Probe – это монументальный момент для солнечной науки и поистине выдающийся подвиг", – сказал Томас Зурбухен, помощник администратора Управления научной миссии в штаб-квартире NASA в Вашингтоне.

Специалисты отметили, что данная миссия поможет получить информацию об эволюции Солнца и его влиянии на всю Солнечную систему.

Весной этого года NASA впервые в истории успешно запустили вертолет на Марсе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1947020-zond-nasa-vpervye-kosnulsya-solntsa/