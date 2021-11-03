Интерпол объявил о невозможности розыска Светланы Тихановской

Светлана Тихановская. Фото: Telegram/@tsikhanouskaya

Интерпол считает невозможным использование своих каналов для международного розыска лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской, пишет DW.

Глава национального центрального бюро Интерпола в Республике Беларусь Дмитрий Медведев заявил об этом официально в эфире телеканала "Беларусь-1".

По его словам, рабочая группа Интерпола изучила материалы, которые ей предоставило белорусское отделение организации, и исходя из этого, приняло решение о невозможности розыска.

Решение по поиску Тихановской является исключительно следованием тем правилам и нормам, которые существуют в Интерполе, подчеркнул Медведев.

На данный момент Светлана Тихановская находится в списке лиц, причастных к терроризму. В отношении нее возбуждены уголовные дела. Генеральная прокуратура Беларуси сочла ее причастной к подготовке "взрывов и поджогов на территории столицы и других городов".

Ранее мы писали, что против Тихановской завели дело о самовольном присвоении власти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940297-interpol-obyavil-o-nevozmozhnosti-rozyska-svetlany-tihanovskoy/