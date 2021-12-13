Путин заявил, что Россия превосходит США с сфере нового вооружения

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин заявил, что их страна на сегодняшний день лидирует в мире по созданию новых видов вооружения, передает РИА Новости.

По словам Путина, у России и США паритет по носителям и количеству боезарядов ядерного оружия. Однако в сферах создания нового оружия их страна лидирует.

"Традиционно имеющийся на вооружении потенциал мы не просто модернизируем, мы вводим новые комплексы. В этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня – номер один в мире", ­– добавил он.

Глава России отметил, что у них имеется гиперзвуковое оружие. Но когда оно появится у других стран, у российских военных будет возможность его ликвидировать.

"Оно появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что, когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появятся средства борьбы с этим оружием", – подчеркнул российский лидер.

Ранее Владимир Путин назвал "провокационным" вопрос о вероятности нападения РФ на Украину. Он отметил, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1946597-putin-zayavil-chto-rossiya-prevoshodit-ssha-s-sfere-novogo-vooruzheniya/