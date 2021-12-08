Путин ответил на вопрос о "нападении" России на Украину (видео)

Владимир Путин. Фото: VLADIMIR SMIRNOV/POOL/AFP via Getty Images

Президент России Владимир Путин назвал "провокационным" вопрос о вероятности нападения РФ на Украину. Он отметил, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику.

Сегодня, 8 декабря, на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом Владимира Путина спросили о вероятности нападения России на Украину.

"Это вопрос провокационный. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность, как я уже сказал, в среднесрочной и отдаленной перспективе. И мы это обсуждаем с нашими партнерами, со всеми нашими партнерами, включая вчерашнего моего собеседника, президента Соединенных Штатов Америки господина Байдена", - цитирует "РИА Новости" президента России.

Напомним, ранее ряд иностранных СМИ опубликовали информацию о том, что якобы Россия планирует вторжение на территорию Украины, более того, была распространена карта наступления по нескольким фронтам.

Накануне же премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал предпринять необходимые меры, чтобы оградить Украину от агрессии. Он заявил, что правительство страны для этих целей намерено использовать всевозможные "экономические и дипломатические инструменты".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1946016-putin-otvetil-na-vopros-o-napadenii-rossii-na-ukrainu-video/