Талибы запретили покупать и продавать доллары в Афганистане

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"Талибан" (запрещенная организация в Казахстане) запретил операции по купле-продаже долларов из-за резкого обвала национальной валюты – афгани, передает ТАСС со ссылкой на местное СМИ.

Отмечается, что на валютном рынке Афганистана "Сарай Шахзада" доллар уже достиг 114 афгани, когда в августе он составлял 80 афгани. Кроме того, местные СМИ сообщали о том, что валютный рынок закрыт властями из-за большого скопления людей у здания финансовой организации.

Сами талибы пока не прокомментировали данную ситуацию с курсом.

Ранее талибы заявили о наказании за использование иностранных валют в Афганистане. Они отметили, что нарушителей данного предписания ждут разбирательства в судебном порядке.

Кроме того, Центральный банк Афганистана еще в начале октября постановил, что все торговые операции на территории страны должны производиться только в национальной валюте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1946590-taliby-zapretili-pokupat-i-prodavat-dollary-v-afganistane/