Третий полет в космос с туристами совершила ракета New Shepard

Кадр из видео: youtube.com/Blue Origin

В очередной раз компания Blue Origin, основанная миллиардером Джеффом Безосом, совершила коммерческий суборбитальный полет.

Трансляция события велась на официальном YouTube-канале компании. Отмечается, что впервые на борту корабля находились 6 астронавтов.

На борту находились дочь первого совершившего полет в космос гражданина США Алана Шепарда Лора Шепард, а также телеведущий Майкл Страхан. Помимо этого, в путешествие отправились четыре туриста — Дилан Тейлор, Эван Дик, Лейн Бесс и Кэмерон Бесс.

На компании сообщается, что это был шестой полет в рамках программы New Shepard в этом году. В третий раз в полет отправились туристы. Всего 14 человек в этом году стали участниками коммерческих стартов компании.

Гендиректор компании Боб Смит отметил, что "все только начинается".

Старт третьего коммерческого полета NS состоялся накануне в 20:45 (по времени Нур-Султана). Ракета взлетела со стартовой площадки Corn Ranch в штате Техас. Полет продлился больше 10 минут, после капсула приземлилась.

Стоит отметить, что уже 3 частные компании занимаются пилотируемыми полетами в космос: Virgin Galactic и Blue Origin — суборбитальные, SpaceX может доставлять людей на орбиту.

Напомним, что в июле текущего года Джефф Безос стал участником первого коммерческого полета Blue Origin.

За неделю до этого 70-летний британский миллиардер Ричард Брэнсон на корабле Unity собственной компании Virgin Galactic совершил успешный полет на границу с космосом.

А первой частной компанией, которая отправила людей в космос, стала SpaсеX. Полет состоялся в мае текущего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1946527-tretiy-polet-v-kosmos-s-turistami-sovershila-raketa-new-shepard/