Билл Гейтс предрек окончание "острой фазы" пандемии

Билл Гейтс. Фото: Takaaki Iwabu/Bloomberg via Getty Images

Билл Гейтс написал в своем блоге GatesNotes о возможном окончании "острой фазы" пандемии.

Основатель Microsoft опубликовал в блоге статью, в которой подвел итоги 2021 года. Появление штамма "омикрон", по словам Гейтса, вызвало беспокойство в мировом сообществе. И ученые сейчас бросили силы на его изучение, чтобы выяснить, насколько будут эффективны вакцины.

"Было бы глупо делать еще один прогноз, но я думаю, что острая фаза пандемии закончится где-то в 2022 году", - написал Гейтс.

Гейтс отметил, что по сравнению с прошлым годом, люди научились быстрее и эффективнее реагировать на появление новых вариантов. Человечество достигло большого прогресса в области разработки вакцин. За более одного года ученые мира создали несколько препаратов от COVID-19.

Ранее американский миллиардер предположил, что окончание пандемии COVID-19 наступит в середине следующего года. Если к этому моменту не появится новых штаммов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1946129-bill-geyts-predrek-okonchanie-ostroy-fazy-pandemii/