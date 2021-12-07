Борис Джонсон пообещал оградить Украину от агрессии со стороны России

Борис Джонсон. Фото: Jack Taylor/Getty Images

Борис Джонсон пообещал предпринять необходимые меры, чтобы оградить Украину от агрессии, передает Independent.

Правительство Великобритании намерено использовать всевозможные "экономические и дипломатические инструменты", чтобы предотвратить вторжение России в Украину.

Об этом заявил премьер Борис Джонсон другим мировым лидерам, включая премьер-министра Италии Марио Драги, президента Франции Эммануэля Макрона и и.о. канцлера Германии Ангелу Меркель. Все вместе они выразили "решительную поддержку территориальной целостности Украины".

"Премьер-министр сказал, что Великобритания продолжит использовать все экономические и дипломатические инструменты, имеющиеся в ее распоряжении, для предотвращения любой российской агрессии против Украины", - заявил представитель канцелярии Джонсона.

Напомним, американское правительство начало готовить пакет санкций в отношении России. В связи с этим курс рубля начал падать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1945623-boris-dzhonson-poobeschal-ogradit-ukrainu-ot-agressii-so-storony-rossii/