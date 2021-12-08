Муратов и Тихановская выступят на саммите за демократию, организованном США

Светлана Тихановская. Фото: t.me/tsikhanouskaya

Дмитрий Муратов и Светлана Тихановская выступят на саммите за демократию, передает Axios.

Саммит за демократию организован американским правительством и начнется в четверг. На нем будут присутствовать представители 110 стран, но при этом на мероприятие не были приглашены Россия и Китай.

Откроет и закроет саммит президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Согласно расписанию, в первый день мероприятия выступят лауреаты Нобелевской премии мира этого года филиппинская журналистка Мария Ресса и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

Помимо этого ожидаются выступления бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

"Лидеры Новой Зеландии, Ганы, Румынии, Молдавии, Ботсваны, Словакии, Швеции, Доминиканской Республики, Малави, Литвы, Замбии, Эстонии, Дании и Латвии, также примут участие в различных мероприятиях саммита", - говорится в сообщении.

Также мы писали, что США позвали на саммит представителей Тайваня, несмотря на протесты КНР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1945880-muratov-i-tihanovskaya-vystupyat-na-sammite-za-demokratiyu-organizovannom-ssha/