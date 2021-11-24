США проигнорировали протесты Китая и позвали на свой саммит Тайвань

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Китайские официальные лица выступили против приглашения Тайваня на "саммит за демократию", передает РИА Новости.

"Китай решительно выступает против приглашения Тайваня на "саммит за демократию", организуемый США", - заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

В декабре состоится саммит, который организуется Соединенными Штатами. Туда они позвали представителей 110 стран, включая Тайвань. Но при этом в списке приглашенных не числятся Россия и сам Китай.

Формально правительство США считает Тайвань частью "единого Китая". Это во время недавней беседы с Си Цзиньпином подтвердил Джо Байден, заявив, что они не поддерживают независимость островного государства.

Правительство Тайваня публично поблагодарило американцев за приглашение.

"Официальный представитель тайваньской администрации Чжан Дуньхань сегодня выразил благодарность президенту США Байдену и американскому правительству за приглашение Тайваня принять участие в "саммите за демократию", - гласит сообщение властей Тайваня.

Сам Чжан Дуньхань отметил, что на предстоящем саммите они поделятся с другими странами историей своей демократии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943732-ssha-proignorirovali-protesty-kitaya-i-pozvali-na-svoy-sammit-tayvan/