МОК поприветствовал решение США бойкотировать Олимпийские игры в Пекине

Флаг США. Фото: Jim Young/Bloomberg via Getty Images

Международный Олимпийский комитет поприветствовал решение США дипломатически бойкотировать игры в Пекине.

"Присутствие правительственных чиновников и дипломатов - это чисто политическое решение каждого правительства, которое МОК, соблюдая политический нейтралитет, полностью уважает. Заявление властей США дает понять, что Олимпийские игры и участие в них спортсменов находятся вне политики, и мы приветствуем это", - цитирует заявление МОК Life.

Решение американских коллег прокомментировало японское правительство. По их словам, они еще не приняли определенного решения, передает ТАСС.

"Мы в курсе заявления американской стороны, но хотели бы воздержаться от комментирования заявления третьих стран по поводу Игр", - заявил глава МИД Японии Есимаса Хаяси.

Хаяси добавил, что пока еще непонятно, что именно подразумевается под бойкотом Олимпийских игр в Пекине.

"В любом случае мы рассчитываем, что Олимпийские и Паралимпийские игры как символ мира будут открыты", - сказал политик.

Ранее американское правительство официально сообщило, что будет дипломатически бойкотировать игры в Пекине. В КНР прокомментировали ситуацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1945608-mok-poprivetstvoval-reshenie-ssha-boykotirovat-olimpiyskie-igry-v-pekine/