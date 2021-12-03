Кремль анонсировал переговоры Путина и Байдена

Владимир Путин и Джо Байден. Фото: kremlin.ru

Помощник российского лидера Юрий Ушаков анонсировал переговоры Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.

Дата встречи по видеосвязи предварительно утверждена, ее объявят после согласования с американской стороной, заявил он корреспондентам ТАСС.

"Прорабатывается возможность проведения общения Путина с Байденом в формате видео-конференц-связи. Причем этот контакт может состояться уже в самые ближайшие дни. У нас есть и конкретная дата, и время проведения этой видеоконференции. Но лучше дождаться окончательного согласования всех параметров с американской стороной", - пояснил Ушаков.

Как отметил помощник российского президента, это будет важный контакт в продолжение женевских переговоров.

По его информации, лидеры стран будут говорить о двусторонних делах, актуальных вопросах международной повестки, в том числе Афганистане, Иране, внутриукраинском кризисе, Ливии, может быть затронута Сирия.

Еще одной темой переговоров, по словам Ушакова, станут вопросы, касающиеся Североатлантического альянса. Речь идет о юридических договоренностях по исключению дальнейшего продвижения НАТО на восток.

Напомним, что в июне текущего года в Женеве прошел саммит, в рамках которого провели переговоры Владимир Путин и Джо Байден.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1945249-kreml-anonsiroval-peregovory-putina-i-baydena/