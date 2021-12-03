Французы призвали Украину вернуть России русскоязычные земли

Флаг Франции. Фото: pexels.com

На сайте французской газеты Le Figaro некоторые читатели в комментариях раскритиковали позицию Украины в ситуации растущего напряжения на российской границе, передает РИА Новости.

Как пишет издание, комментаторы считают, что украинские власти должны отдать русскоязычные земли России.

"Пусть Украина вернет все русскоязычные территории", – сказал Felix86.

Некоторые пользователи уверены, что Россия не может вторгнуться в Украину. Более того, читатель под ником Philippe VERNON заявил, что Украина и без России разрушает себя.

"Как можно верить и, что еще хуже, внушать другим, что Россия может вторгнуться на Украину?" – написал paul giblin.

Кроме этого, читатели считают, что США стоят за действиями Киева, а власти Украины лишь занимаются "многолетней активной пропагандой", пишет агентство.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не планирует нападать на Украину.

Владимир Путин также заявил, что Россия озабочена ситуацией на границе с Украиной. Россия уже сейчас может ответить на возможное появление в Украине угрожающих Москве ударных комплексов, отметил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1945057-frantsuzy-prizvali-ukrainu-vernut-rossii-russkoyazychnye-zemli/