Путин: Если в Украине появятся ударные комплексы, Россия даст такой же ответ

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил, что Россия озабочена ситуацией на границе с Украиной, и рассказал, что ожидается в случае появления в соседней стране угрожающих Москве ударных комплексов.

"Российская Федерация также испытывает определенные озабоченности в связи с тем, что возле ее границ проводятся крупномасштабные учения, в том числе незапланированные, как это было совсем недавно в Черном море", – сказал Путин на инвестиционном форуме "Россия зовет!", его слова приводит РИА Новости.

Президент напомнил про учения в Черном море, отметив, что в 20 километрах от границы России летали бомбардировщики. На борту этих бомбардировщиков, как отметил Путин, находится высокоточное оружие, а может находиться и ядерное оружие.

"И это все составляет угрозу для нас", – подчеркнул Путин.

Глава государства напомнил, что о вводе российских войск в Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось.

"Смотрите, о возможном вводе российских войск на Украину говорили еще в начале года... Но, как видите, это не случилось", – сказал российский лидер.

"Дело не в том, чтобы вводить там войска, не вводить, воевать, не воевать. А дело в том, чтобы наладить отношения: по созданию более справедливого устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности. Вот если мы будем искренне к этому стремиться, то никаких угроз никто не будет испытывать", – добавил он.

Также Путин заявил, что Россия уже сейчас может ответить на возможное появление в Украине угрожающих Москве ударных комплексов.

"Если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлетное время до Москвы будет 7-10, а в случае размещения гиперзвукового оружия – 5 минут.

(...) А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает. Представляете? А мы можем это сделать уже сейчас", – сказал президент России.

Ранее Владимир Путин задался вопросом, зачем потребовалось расширять НАТО к границам России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944726-putin-esli-v-ukraine-poyavyatsya-udarnye-kompleksy-rossiya-dast-takoy-zhe-otvet/