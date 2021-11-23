Кремль ответил на сообщения СМИ об агрессии против Украины

Кремль. Фото: Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не планирует нападать на Украину, передают "Известия".

По его словам, Россия не вынашивает агрессивных планов по отношению к Украине. Он также отметил, что не стоит ассоциировать любые перемещения российских войск по своей территории с планом нападения на Украину.

"Первое – кто на кого планирует нападать Россия на Украину или Украину на Россию. Американские СМИ утверждают, что Россия готовит агрессию на Украину. А мы утверждаем, что Украина планирует агрессивные действия против Донбасса – ЛНР и ДНР", – заявил Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский озвучил условие, при котором должна состояться встреча с главой России Владимиром Путиным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943553-kreml-otvetil-na-soobscheniya-smi-ob-agressii-protiv-ukrainy/