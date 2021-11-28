Парламентские выборы проходят в Кыргызстане

Иллюстративное фото: Getty Images/ Sergey Tinyakov

Сегодня в Кыргызстане проходят выборы депутатов Жогорку Кенеша седьмого созыва.

Не так давно в Кыргызстане была изменена избирательная система - теперь вместо 120 депутатов избираются 90, отметили корреспонденты 24kg.

Из них 54 депутата изберут по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов — по мажоритарной системе в одномандатных округах.

Сообщается, что на места в парламенте претендуют свыше 1 тыс. кандидатов от 21 партии.

Всего на выборах депутатов Жогорку Кенеша организовали около 2,5 тыс. участков как в Кыргызстане, так и за рубежом.

Издание пишет, что на выборах проголосовали президент страны Садыр Жапаров и первая леди Айгуль Жапарова. У супруги президента во время голосования возникли трудности, ей помог муж.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944279-parlamentskie-vybory-prohodyat-v-kyrgyzstane/