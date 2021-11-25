Лукашенко заявил, что оппозиция готовит новый план дестабилизации Беларуси

Александр Лукашенко. Фото: Islam Yakut/Anadolu Agency/Getty Images

Президент Беларуси заявил, что оппозиция приготовила новый план дестабилизации ситуации в стране, передает РИА Новости.

Лукашенко заявил, что правительству Беларуси известно все о плане, которые готовят находящиеся за пределами страны представители оппозиции. Он утверждает, что их план вскоре будет опубликован.

"Они (оппозиция - ред.) уже выработали план. Я направил его в администрацию президента, чтобы он был там проработан и распространен, чтобы вы все видели, чего они хотят. Ну это посмешище полное. Это план беглых для того, чтобы получить финансирование. Иначе не скажешь", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что оппозиционный план дестабилизации страны "смешной". И одна из целей - вывести на улицы белорусский народ.

"Я, уже виды видавший человек, читаю и думаю: неужели опять Запад одуреет и даст под это деньги? Тем не менее, вы сами увидите этот план. Я к чему этого говорю. Они уже готовятся сломать конституцию и, если их план реализуется, снова вывести на улицу народ Беларуси. История ничему не учит", - сказал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что вступит в переговоры с Тихановской лишь в том случае, если то же самое сделают Путин и Навальный.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943921-lukashenko-zayavil-chto-oppozitsiya-gotovit-novyy-plan-destabilizatsii-belarusi/