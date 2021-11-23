Песков прокомментировал слова Лукашенко о возможных переговорах Путина с Навальным

Дмитрий Песков. Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Дмитрий Песков прокомментировал слова Лукашенко о переговорах Путина с Навальным, передает РИА Новости.

Ранее Лукашенко заявил, что пойдет на переговоры с экс-кандидатом на пост президента Беларуси Светланой Тихановской в том случае, если Путин сядет за стол переговоров с Навальным.

"По всей видимости, Александор Григорьевич весьма красочно таким образом заявил о невозможности, категорической невозможности и отсутствии вообще какой-либо темы для разговора с госпожой Тихановской. Именно так, наверное, это нужно трактовать", - прокомментировал его слова Песков.

Он также отметил, что о давлении на президента Беларуси с российской стороны и речи быть не может.

"Безусловно, здесь не может идти речь о каком-то давлении. Президент Беларуси, суверенной страны сам определяет, с кем ему вести диалог и для чего", - сказал Песков.

Ранее Путин и Лукашенко обсудили сложившуюся ситуацию на белорусско-польской границе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943551-peskov-prokommentiroval-slova-lukashenko-o-vozmozhnyh-peregovorah-putina-s-navalnym/