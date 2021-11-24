Республиканцы осудили ушедшего на каникулы Байдена

Джо Байден. Фото: Win McNamee/Getty Images

Байден вместе со своей супругой уехал в Массачусетс, чтобы провести несколько дней в кругу семьи, передает CNN.

Американский президент возьмет небольшой отпуск на пять дней, чтобы отметить День Благодарения вместе со своей семьей.

Сообщается, что 23 ноября он прибыл на остров Нантакет вместе со своей супругой, первой леди США Джилл Байден. До конца этой недели у него не запланировано никаких мероприятий.

Как рассказал однажды сам американский президент в своих мемуарах, День Благодарения был первым праздником, который они с Джилл вместе отпраздновали.

Как сообщает Forbes, Байдены проведут почти неделю в роскошном доме миллиардера Дэвида Рубенштейна. Это вызвало возмущение среди республиканцев, поскольку обычные американцы в этом году столкнулись с резким повышением цен на продукты. А президент США в такое время намерен отдыхать.

День Благодарения отмечается в четвертый четверг ноября.

Ранее пользователи Сети высмеяли попытки Байдена избегать вопросов журналистов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943723-respublikantsy-osudili-ushedshego-na-kanikuly-baydena/