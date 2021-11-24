Пользователи Сети высмеяли попытку Байдена избежать вопросов журналистов

Джо Байден. Фото: Win McNamee/Getty Images

Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на попытку американского президента Джо Байдена "скрыться" от вопросов журналистов.

В Сети набирает популярность видеоролик, на котором глава США покидает трибуну после пресс-конференции под музыку. На кадрах запечатлен момент, когда Байден завершает общение с журналистами и направляется к выходу. Но представители СМИ стали выкрикивать вопросы американскому лидеру. И в этот момент включилась музыка.

"Байден просто включил "музыку из лифта", чтобы заглушить вопросы прессы", ­– написал в Twitter ведущий Бенни Джонсон.

"Почему это звучит как переход между сценами в сериале?" – ответили ему в комментариях.

"Звучит, как музыка во время ожидания при звонке в компанию", – пишут другие пользователи соцсети.

Некоторые из пользователей даже рекомендуют музыкальные композиции, под которые стоит уходить Байдену в следующий раз.

Ранее пользователи Сети высмеяли президента США за то, что он прибыл на встречу лидеров G20 в сопровождении 85 машин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943638-polzovateli-seti-vysmeyali-popytku-baydena-izbezhat-voprosov-zhurnalistov/