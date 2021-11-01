В Сети высмеяли Байдена за то, что он прибыл на саммит G20 в сопровождении 85 машин

Джо Байден. Фото: Gettty Images/Bloomberg / Contributor

Пользователи Сети высмеяли президента США за то, что он прибыл на встречу лидеров G20 в сопровождении 85 машин.

31 октября открылся саммит G20, куда прибыли лидеры стран мира. На прошедшем мероприятии обсуждались различные вопросы, включая проблему изменения климата.

Американский президент Джо Байден явился на мероприятие в сопровождении 85 машин. Хотя, как заметили пользователи Интернета, на встрече обсуждались проблемы глобального потепления.

"Обычные бредовые выходки… Меры по пресечению загрязнения атмосферы?! По-моему, у них нет желания их предпринимать, им все равно. Дураки те, кто до сих пор верит этому", - возмутился один из италоязычных пользователей.

"Я надеюсь, что он нашел, по крайней мере, правильную дорогу", - подшутил другой.

"Уверен, это пойдет на пользу климату", - написал пользователь.

"Какой позор", - твитнул другой.

Напомним, после саммита G20 президент Байден заявил, что Россия и Китай не проявили себя в вопросе о климате.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1939935-v-seti-vysmeyali-baydena-za-to-chto-on-pribyl-na-sammit-g20-v-soprovozhdenii-85-mashin/