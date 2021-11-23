Меркель обсудила с Тихановской ситуацию на белорусско-польской границе

Ангела Меркель. Фото: Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images

В понедельник Меркель провела телефонный разговор с Тихановской, передает ТАСС.

"Канцлер указала на неизменную поддержку белорусского демократического движения и подчеркнула, что политическое руководство страны должно положить конец репрессиям против оппозиции и независимых журналистов, освободить заключенных и начать серьезный диалог с обществом, чтобы разрешить кризис посредством честных и свободных выборов", - говорит официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.

Также стороны "обменялись мнениями" касательно внутриполитической ситуации в Беларуси и ситуации на белорусско-польской границе.

Ранее исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель провела телефонную беседу с Александром Лукашенко, которая длилась около 50 минут.

Приоритетным вопросом стала ситуация на границе с Польшей. Обе стороны пришли к мнению, что эскалация в данном случае не нужна.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943473-merkel-obsudila-s-tihanovskoy-situatsiyu-na-belorussko-polskoy-granitse/