Китай опроверг данные об испытании ракеты с гиперзвукового глайдера

Чжао Лицзянь. Фото: Kyodo News via Getty Images

В Пекине опровергли информацию о запуске ракеты с планирующего гиперзвукового летательного аппарата, передает ТАСС.

По словам официального представителя МИД КНР Чжао Лицзянь, это были рядовые аэрокосмические испытания для проверки технологии повторного использования космического аппарата.

"То, что отделилось от аппарата перед возвращением, является частями комплекса, которые сгорают в атмосфере при падении", – отметил он.

Как ранее сообщила газета Financial Times, Китай летом этого года провел испытания гиперзвукового оружия, а именно запуск ракеты с глайдера, скорость которого превышает скорость звука в пять раз. Кроме того, во время испытания от глайдера отделился еще один объект, который, по данным издания, мог быть ракетой "воздух – воздух".

Пентагон также заявил, что Китай быстро расширяет свой ядерный арсенал и может иметь 1000 ядерных боеголовок к концу десятилетия. КНР придерживается цели превзойти глобальное влияние США к середине 21-го века.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943443-kitay-oproverg-dannye-ob-ispytanii-rakety-s-giperzvukovogo-glaydera/