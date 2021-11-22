Город "Биткоин-сити" построят в Сальвадоре

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В Сальвадоре местные власти намерены построить "Биткоин-сити". Город будет расположен у вулкана Кончагуа, передают "Вести.ру" со ссылкой на Bloomberg.

Президент Сальвадора Найиба Букеле заявил, что страна для финансирования проекта выпустит в следующем году первые в мире биткоин-облигации на сумму 1 млрд долларов. Привлеченные средства пойдут на строительство города, в том числе и на геотермальную электростанцию, которая будет обеспечивать "Биткоин-сити" энергией, и покупку биткоинов.

Отмечается, что жители "Биткоин-Сити" будут освобождены от налогов, кроме налога на добавленную стоимость в размере 10%, который пойдет на развитие проекта.

Напомним, Сальвадор стал первой страной, в которой биткоин официально признали платежным средством. И теперь гражданам можно будет расплачиваться им за услуги и товары.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943269-gorod-bitkoin-siti-postroyat-v-salvadore/