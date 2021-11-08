Рейтинг Байдена в США вновь достиг минимума

Джо Байден. Фото: Getty Images/ JIM WATSON / Contributor

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена продолжает снижаться. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованного в воскресенье, передает The Hill.

Опрос был проведен USA Today и Suffolk University. Выяснилось, что рейтинг одобрения Байдена упал до 38 процентов после того, как в недавних опросах он находился на уровне 40 процентов.

Рейтинг одобрения Байдена снижается уже несколько недель из-за пандемии COVID-19 и ухода американских войск из Афганистана.

Гарвардский опрос CAPS-Harris Poll, проведенный в конце октября, показал, что рейтинг одобрения президента снизился до 43 процентов, что на 5 пунктов ниже, чем в опросе, проведенном в сентябре.

Последний опрос USA Today и и Suffolk University показал, что 46 процентов опрошенных считают, что Байден делает свою работу на посту президента хуже, чем ожидалось. 44 процента независимых заявили, что он работает хуже, а не лучше, чем они ожидали.

Согласно опросу, 64 процента респондентов заявили, что не хотят, чтобы президент подал заявку на переизбрание.

В ходе опроса USA Today-Suffolk University было опрошено 1000 зарегистрированных избирателей по стационарным и мобильным телефонам. Погрешность составляет 3,1 процентных пункта.

В начале октября, по данным опроса Quinnipiac University, уровень одобрения президента США составил всего 38 процентов, а неодобрения – 53 процента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940999-reyting-baydena-v-ssha-vnov-dostig-minimuma/