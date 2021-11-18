"Играл в русскую рулетку": член съемочной группы "Ржавчины" выдвинул обвинения против Болдуина

Алек Болдуин. Фото: instagram.com/alecbaldwininsta

Голливудского актера обвинили в том, что он проигнорировал предупреждение персонала перед выстрелом в Галину Хатчинс, передает Fox News.

Помощник режиссера Мэми Митчелл стала последней, кто подал иск против актера и продюсеров фильма, включая Ханну Гутьеррес Рид, реквизитора Сары Закри и помощника продюсера Дэйва Холлса.

Митчелл утверждает, что когда Болдуину дали револьвер, который оказался заряжен боевыми патронами, он прицелился в Хатчинс и режиссера Джоэла Соузу. Хотя такого в сценарии не было и стрелять от актера не требовалось.

Как заявила Митчелл, актер "намеренно, без уважительной причины или оправдания, взвел курок и выстрелил из заряженного ружья".

За несколько дней до трагедии, во время репетиции в кабине оператор сообщил, что патроны "небезопасны". Болдуин не обратил внимания на это предупреждение и имитировал игру в русскую рулетку на съемочной площадке, утверждает Митчелл.

"Мистер Болдуин предпочел сыграть в русскую рулетку, когда выстрелил из ружья, не проверив его и не попросив оружейника сделать это в его присутствии", - сказала прокурор Глория Оллред на пресс-конференции.

Ранее другой член съемочной площадки подал в суд на актера.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942758-igral-v-russkuyu-ruletku-chlen-semochnoy-gruppy-rzhavchiny-vydvinul-obvineniya-protiv-bolduina/