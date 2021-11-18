Узбекистан запретил гражданам из шести стран авиатранзит в Беларусь

Аэропорт Ташкента. Фото: gazeta.uz

В "Узавиации" заявили, что гражданам шести стран временно запрещен транзит через Узбекистан в Беларусь, передает РИА Новости.

Запрет для транзита коснется граждан Ирака, Сирии, Афганистана, Йемена, Ливана, Ливии. Ограничения введены с 17 ноября.

"Начиная с 17 ноября вводятся временные ограничения для транзитных пассажиров граждан Ирака, Сирии, Йемена, Ливана, Ливии и Афганистана для въезда на территорию республики Беларусь через Республику Узбекистан", – заявил представитель "Узавиации", добавив, что авиакомпании, выполняющие рейсы из Узбекистана в Беларусь, должны временно ограничить продажу билетов для граждан этих шести стран.

По его словам, ограничение не коснутся тех, кто имеет дипломатический паспорт и вид на жительство в Беларуси.

Ранее стало известно, что Евросоюз может ввести санкции против "Аэрофлота" в начале декабря из-за ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе. Кроме того, ЕС может ввести санкции против аэропорта Минска и гостиницы "Минск".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942718-uzbekistan-zapretil-grazhdanam-iz-shesti-stran-aviatranzit-v-belarus/