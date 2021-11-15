СМИ: ЕС планирует ввести санкции против аэропорта Минска

Аэропорт Минска. Фото: airport.by

Евросоюз может ввести санкции против аэропорта Минска, гостиницы "Минск" и 20 белорусских чиновников из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе, передает "Газета.ru" со ссылкой на Financial Times.

Дипломатические источники газеты сообщают, что гостиница "Минск" может попасть под ограничения, поскольку в ней размещаются мигранты, направляющиеся на границу. Санкции могут коснуться и сирийскую авиакомпанию Cham Wings Airlines за перевозку беженцев.

Уточняется, что Евросоюз пока не пришел к общему согласию по поводу санкций против Национального аэропорта Минска из-за юридических сложностей.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может ввести санкции против "Аэрофлота" в начале декабря из-за ситуации на белорусско-польской границе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942173-smi-es-planiruet-vvesti-sanktsii-protiv-aeroporta-minska/