СМИ: "Аэрофлот" может попасть под санкции ЕС из-за Беларуси

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Евросоюз может ввести санкции против "Аэрофлота" в начале декабря из-за ситуации на белорусско-польской границе, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Евросоюзе, санкции могут коснуться и Turkish Airlines. В ЕС считают, что российская и турецкая авиакомпании перевозят мигрантов из стран Ближнего Востока в Беларусь, которые затем намерены перейти границу с Польшей.

Уточняется, что окончательное решение по ограничительным мерам еще не принято, также не известно, в чем они будут заключаться.

Ранее Евросоюз обвинил Беларусь в "бандитском режиме" из-за тысячи мигрантов на границе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941616-smi-aeroflot-mozhet-popast-pod-sanktsii-es-iz-za-belarusi/