Экс-принцесса Японии прибыла в США со своим супругом

Принцесса Мако и Комуро. Фото: SHIZUO KAMBAYASHI/AFP via Getty Images

Вышедшая замуж за простолюдина экс-принцесса Японии прибыла с супругом в США, передает Би-би-си.

Старшая племянница японского императора Нарухито и наследного принца Акисино Мако вышла замуж за простолюдина Кей Комуро и взяла его фамилию. Согласно правилам, после этого она потеряла свой статус принцессы и стала первой женщиной из своей семьи, кто так поступил.

Также бывшая принцесса отказалась от одного миллиона долларов и праздничных ритуальных церемоний.

После их свадьбы ходили слухи, что пара улетит в Нью-Йорк, где Кей устроился работать в юридической фирме. Молодожены будут снимать в городе квартиру.

В воскресенье утром они покинули аэропорт Токио. Позже Кей и Мако появились в нью-йоркском аэропорту в окружении охранников.

В прошлом месяце возлюбленный экс-принцессы провалил экзамены на адвоката в Нью-Йорке. Это вызвало некоторую смену планов пары.

Брак Кей и Мако откладывался несколько раз с 2017 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942157-eks-printsessa-yaponii-pribyla-v-ssha-so-svoim-suprugom/