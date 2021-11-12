Сотни ожидающих эвакуации афганцев, не получили ответа от госдепа США на вылет из страны

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Сотни афганцев не могут покинуть Афганистан, потому что госдепартамент США все еще не дал разрешение на их вылет из Кабула, передает РИА Новости со ссылкой на WSJ.

Помимо этого они должны покинуть свои временные убежища, потому что у оперативной группы волонтеров Argo закончились деньги. Волонтеры, в свою очередь, заявили, что уже длительное время безуспешно ожидают ответа от американского правительства.

При этом Албания, Руанда, Косово и Уганда согласились временно принять этих беженцев. Но для этого тоже требуется согласие госдепартамента США.

Ожидающим перелета афганцам, предложили пойти обратно домой или же оплатить пребывание в убежищах. В основном это американские граждане, постоянные жители и бывшие государственные служащие США и другие лица, которые участвовали в проектах, финансируемых страной, а также их семьи.

Argo помогли покинуть Афганистан примерно двум тысячам людям.

Напомним, сотни афганцев покинули страну, обманов выдав себя за журналистов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941952-sotni-ozhidayuschih-evakuatsii-afgantsev-ne-poluchili-otveta-ot-gosdepa-ssha-na-vylet-iz-strany/