После фильма о принцессе Диане Елизавету II заподозрили во взвешивании гостей перед трапезой

Королева Елизавета II. Фото: Steve Parsons - WPA Pool / Getty Images

В новом фильме про принцессу Диану с Кристен Стюарт показали старинную традицию, из-за которой королеву Елизавету II могли заподозрить во взвешивании гостей, передает Mirror Online.

В фильме Пабло Ларраина "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" в одном из эпизодов показывают покойную супругу принца Чарльза, которая после прибытия в Сандрингемский дворец на Рождество встает на весы. Так же она делает перед отбытием из королевской резиденции.

Оказалось, на первый взгляд странный обычай был введен еще при короле Эдуарде VII. Монарх всегда стремился к тому, чтобы каждый его гость был плотно накормлен. Поэтому прибывшие взвешивались до и после пребывания во дворце и проверяли, сколько килограммов они прибавили за это время.

Точно неизвестно, сохранился ли обычай в настоящее время. Хотя сцена в фильме Ларраина вызвала споры среди историков и экспертов.

Напомним, исполнительница главной роли в фильме "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" Кристен Стюарт сообщила, что женится на своей девушке.

А в конце октября королева Елизавета II провела ночь в больнице для осмотра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941858-posle-filma-o-printsesse-diane-elizavetu-ii-zapodozrili-vo-vzveshivanii-gostey-pered-trapezoy/