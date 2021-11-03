Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт женится на своей девушке

Кристен Стюарт. Фото: instagram.com/spillzdylz

31-летняя актриса призналась в этом на съемках ток-шоу.

Звезда "Сумерек" решила пойти под венец. Кристен Стюарт женится на своей девушке, сценаристке Дилане Мейер.

О помолвке и грядущей свадьбе американская актриса сообщил в интервью на шоу радиоведущего Говарда Стерна.

"Мы поженимся, мы обязательно сделаем это", - заявила 31-летняя актриса.

По ее словам, инициатором бракосочетания стала ее подруга. Дилан первой сделала ей предложение.

Интрига в их романе сохранялась до последнего, касательно того, кто именно из девушек "исполнит эту чертову гендерную роль".

По словам Кристен, она неоднократно думала о том, чтобы самой сделать предложение. Ведь первая симпатия и признание в любви было проявлено именно с ее стороны.

Как известно, пара нечасто появлялась на публике вместе и старалась не афишировать отношения.

В интервью Кристен заявила, что дело не в однополости их отношений, а в том, что она не терпит публичности в личной жизни.

Кристен Стюарт, личная жизнь которой притягивает внимание желтой прессы, в 2017 году официально призналась, что является бисексуалкой.

По всей видимости, звезда "Сумерек" наконец определилась в своих предпочтениях и решила вступить в гораздо более серьезную фазу отношений.

Новость взбудоражила поклонников актрисы. Одни были рады и поддержали выбор Стюарт, другие признались, что до последнего надеялись на их воссоединение с Робертом Паттинсоном, с которым Кристен встречалась на протяжении нескольких лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1940255-zvezda-sumerek-kristen-styuart-zhenitsya-na-svoey-devushke/