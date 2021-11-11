ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в частную клинику

Михаил Саакашвили. Фото: Evgen Kotenko/ Ukrinform/Barcroft Media via Getty Images

Страсбургский суд по правам человека отказал Саакашвили в переводе из тюремной больницы в гражданскую клинику, передает РИА Новости.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе сообщил на странице в Facebook, что ЕСПЧ также призвал бывшего президента Грузии прекратить голодовку.

"Вместо того, чтобы перевести его в гражданскую клинику государства, призвал сторону-заявителя прекратить голодовку. Правительство Грузии должно предоставить Европейскому суду по правам человека информацию о здоровье и безопасности заявителя до 24 ноября 2021 года", – говорится в заявлении Брегадзе.

Адвокат Саакашвили Ника Гварамия отметила, что суд обязал власти Грузии сообщать о состоянии здоровья заключенного и о всех проведенных медицинских вмешательствах.

"Страсбургский суд обязал государство учесть обязательство обеспечить безопасность и адекватное лечение заключенного Саакашвили, будь это в тюрьме или в другом месте. Суд также постановил, что медицинское обслуживание должно быть обеспечено, даже если Саакашвили прекратит голодовку. Факт, что Саакашвили голодает, международно признан, и мы этому рады", – подчеркнула юрист.

Ранее правительство Грузии не пустило Саакашвили в здание суда, потому что опасалось, что его сторонники могут вмешаться в процесс этапирования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941614-espch-otkazal-saakashvili-v-perevode-v-chastnuyu-kliniku/