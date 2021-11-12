Путин и Меркель снова обсудили ситуацию на польско-белорусской границе

Ангела Меркель и Владимир Путин. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Временно исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин вновь обсудили в телефонном разговоре миграционный кризис на границе Польши и Беларуси, передает "Радио Sputnik".

Это их второе обсуждение ситуации на польско-белорусской границе за несколько дней.

"Продолжено обсуждение обстановки на границах Беларуси со странами Евросоюза. Подтверждена важность скорейшего урегулирования возникшего острого миграционного кризиса в соответствии с международными гуманитарными нормами", – говорится в заявлении Кремля.

Лидеры также обсудили ситуацию в Украине. Российский президент заявил, что Киев "все больше делает ставку на силовые методы" решения конфликта в Донбассе, а также обратил внимание Меркель на действия США и их союзников по НАТО в Черном море.

Ранее Меркель попросила Путина повлиять на Лукашенко из-за мигрантов на границе Беларуси.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941808-putin-i-merkel-snova-obsudili-situatsiyu-na-polsko-belorusskoy-granitse/