Страны ЕС и США обвинили Беларусь в миграционном кризисе

Мигранты на польско-белорусской границе. Фото: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images

Страны ЕС в Совете Безопасности ООН, Великобритания, США и Албания считают, что миграционный кризис на польско-белорусской границе создан Минском для дестабилизации ситуации в соседних странах, передает РИА Новости.

Согласно заявлению группы стран, которое представил эстонский постпред Свен Юргенсон, они "осуждают организованное использование Беларусью людей, чьи жизни и благополучие были поставлены под угрозу, в политических целях". По их мнению, Минск преследует цель "дестабилизации соседних стран на внешней границе Европейского союза".

Юргенсон также отметил, что данная ситуация "демонстрирует, как режим Лукашенко стал угрозой региональной стабильности".

"Мы призываем белорусские власти прекратить эти бесчеловечные действия и не подвергать опасности жизни людей. Необходимо предоставить международным организациям немедленный и беспрепятственный доступ к находящимся там людям для доставки гуманитарной помощи", – заявил постпред Эстонии.

Страны, подписавшиеся под заявлением, призвали Беларусь отправить мигрантов на родину, кроме этого, "обеспечить и способствовать их адекватной защите и уходу за ними".

Ранее премьер-министр Польши заявил, что сложившаяся на границе с нелегалами ситуация является новым типом войны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941805-strany-es-i-ssha-obvinili-belarus-v-migratsionnom-krizise/