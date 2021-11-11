СМИ: разведке США стало сложнее шпионить за Си Цзиньпином

Си Цзиньпин. Фото: Tiffany Hagler-Geard/Bloomberg via Getty Images

Американским спецсслужбам становится все сложнее следить за Си Цзиньпином, председателем КНР, передает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Агентство со ссылкой на источник пишет, что Пекин нанес ущерб американской шпионской сети еще до прихода к власти Си Цзиньпина. К тому же США не хватает кадров, которые владеют мандаринским наречием китайского языка.

Как отметили источники Bloomberg, проблемы с получением данных о происходящем в Китае только усугубляются. К примеру, в скором времени окончится второй срок Си Цзиньпина на посту председателя КНР, а руководство США до сих пор не знает, кто окажется у власти.

"Я никогда не чувствовал, что у меня достаточно разведданных. Я всегда хотел услышать больше. Никогда не был доволен", – рассказал изданию бывший советник по нацбезопасности США Джон Болтон, отметив, что их разведка в Китае "отставала десятилетиями".

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай готов сотрудничать с США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941668-smi-razvedke-ssha-stalo-slozhnee-shpionit-za-si-tszinpinom/