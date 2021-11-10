Саакашвили не разрешили присутствовать в суде по его делу

Михаил Саакашвили. Фото: Pavlo Bahmut/ Ukrinform/Barcroft Media via Getty Images

Правительство Грузии не пустило Саакашвили в здание суда, потому что опасалось, что его сторонники могут вмешаться в процесс этапирования, передает РИА Новости.

"Такие действия могли иметь место и в случае его сопровождения в зал суда. Также Саакашвили прервал значительную часть своего лечения, перевод из больницы и участие в суде создают дополнительный риск для его здоровья", - гласит заявление Специальной пенитенциарной службы Грузии.

Кроме того, власти страны приняли такое решение из-за физического состояния политического деятеля, который объявил голодовку больше месяца назад.

Бывший президент Грузии не присутствовал на заседании по делу о разгоне акции 2007 года и завладении телекомпанией "Имеди", которое было назначено на 13.00 (15:00 по Нур-Султану). Из работников СМИ туда пустили лишь представителей грузинского Первого канала.

Адвокат Саакашвили Бека Басилая заявил, что будет требовать прямой трансляции с зала суда.

Ранее политический деятель сообщил, что в тюрьме его били и таскали за волосы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941555-saakashvili-ne-razreshili-prisutstvovat-v-sude-po-ego-delu/