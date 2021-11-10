Более 200 мигрантов были спасены в водах Па-де-Кале во Франции

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242 мигранта были спасены в водах Дуврского пролива, передает РИА Новости.

Французские спасатели провели ряд операций по спасению мигрантов в понедельник и во вторник. По сообщениям морской префектуры зоны Ла-Манша и Северного моря, последние оказались в затруднительном положении во время плавания на лодках.

Пролив Па-де-Кале, где оказались мигранты, расположен между Англией и Францией.

О пострадавших ничего не сообщается.

Спасенных мигрантов доставили в порты Кале, Булонь-сюр-Мер и Дюнкерк. Там же их передали полиции и оказали необходимую помощь.

Ранее мы писали, что во французском департаменте Па-де-Кале региональный поезд сбил группу мигрантов. В результате инцидента трое человек пострадали и еще один скончался.

Оказалось, что группа мигрантов шла по железной дороге в темное время суток и под проливным дождем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941536-bolee-200-migrantov-byli-spaseny-v-vodah-pa-de-kale-vo-frantsii/