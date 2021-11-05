Поезд сбил группу мигрантов во Франции

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Региональный поезд сбил четырех мигрантов во Франции, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в четверг вечером во французском департаменте Па-де-Кале. В результате один человек скончался, остальные трое пострадали.

"Авария в округе Бо-Маре с участием регионального поезда TER, речь идет о четырех эритрейцах, из которых один погиб, один находится в крайне тяжелом состоянии, еще двое получили легкие травмы", - сообщил вице-председатель региона О-де-Франс по вопросам средств передвижения Франк Дерсен.

Группа мигрантов шла по железной дороге в темное время суток и под проливным дождем. Из-за этого ни они, ни машинист регионального поезда не заметили друг друга.

Напомним, в конце сентября на западе Казахстана грузовой поезд сбил девушку. Она скончалась на месте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1940793-poezd-sbil-gruppu-migrantov-vo-frantsii/