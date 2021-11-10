Гигантская пенная ванна: ядовитая пена покрыла священную реку в Индии

Женщины купаются в реке Ямуна. Скриншот: YouTube/South China Morning Post

Токсичная пена частично покрыла реку Ямуна в Индии, передает Би-би-си.

Река Ямуна является самым длинным и многоводным притоком Ганга. Общая ее протяженность составляет 1376 километров.

В день, когда местные жители вышли на купание в честь праздника Чхат Пуджа, большая часть Ямуны покрылась ядовитой пеной, что сделало ее похожей на гигантскую пенную ванну. Но это не остановило местных жителей провести ритуал. По их словам, даже если вода чрезвычайно грязная, у них нет выбора.

"Вода очень грязная, но у нас нет другого выбора. Это такой ритуал в Чхат Пуджа купаться в реке, поэтому мы сюда приходим. Надеюсь, правительство обратит внимание на проблему загрязнения Ямуны", - говорит одна из пришедших на купание женщин Гунджан Деви.

Многие считают, что ядовитая пена - результат неочищенных сточных вод и сброшенных промышленных отходов в реку.

Напомним, недавно крупнейшее наводнение обрушилось на юг Индии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941413-gigantskaya-pennaya-vanna-yadovitaya-pena-pokryla-svyaschennuyu-reku-v-indii/