Крупнейшее наводнение обрушилось на юг Индии

Наводнение в Ченнаи. Фото: Twitter/@sanjusadagopan

Сильные ливни и грозы вызвали крупное наводнение в городе Ченнаи на юге Индии, передает Би-би-си.

О смертельных случаях не сообщалось, но официальные лица штата Тамил Наду, столицей которого является Ченнаи, выпустили предупреждения об эвакуации людей из низинных районов.

Сообщается о вырванных с корнем деревьях и автомобилях, оставшихся под водой. Это самый сильный дождь в городе с 2015 года, тогда погибли более 200 человек.

Хотя в это время года в городе часто бывают проливные дожди, эксперты говорят, что неконтролируемая застройка и плохое городское планирование приводят к разрушениям и хаосу. Изменение климата, вызванное глобальным потеплением, также усугубило проблему, сделав сильные дожди более мощными и частыми.

В воскресенье в некоторых частях Ченнаи на несколько часов отключили электричество, чтобы избежать случаев поражения электрическим током. Специалисты заявили, что в течение следующих 48 часов в разных частях Тамил Наду продолжатся сильные дожди, что побудило власти объявить двухдневный выходной для образовательных учреждений.

Муниципалитет Ченнаи заявил, что открыл центры помощи и медицинские лагеря по всему городу и раздает еду пострадавшим от наводнения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1941082-krupneyshee-navodnenie-obrushilos-na-yug-indii/