Биткоин дважды за день побил исторический максимум

Иллюстративное фото: Pexels

Стоимость биткоина за сутки второй раз побила собственный максимум, передает РИА Новости.

Утром цена за криптовалюту достигла 68,4 тыс. долларов.

На бирже Binance биткоин по состоянию на 9.57 по времени Нур-Султана рос в цене на пять процентов — до 68,4 тысячи долларов.

Согласно данным портала CoinMarketCap, биткоин дорожал на 4,93 процента — до 68,4 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Ночью его стоимость превысила 67 тыс. долларов.

Рост биткоина длится уже второй месяц, в октябре его стоимость увеличилась на 40 процентов.

Однако это не последний скачок криптовалюты. Криптоаналитик PlanB предрек рост биткоина до 98 тыс. долларов в ноябре и 135 тыс. долларов в декабре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941283-bitkoin-dvazhdy-za-den-pobil-istoricheskiy-maksimum/