Биткоин обновил исторический максимум

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Стоимость биткоина выросла до более 67 тысяч долларов, передает РБК.

Согласно данным торгов биржи Binance, цена за биткоин достигла 67 789 долларов.

На сервисе CoinDesk, который собирает данные крупнейших криптовалютных площадок, к 05:20 по времени Нур-Султана стоимость криптовалюты составила 67 699 долларов.

Ранее звучали прогнозы от криптоаналитика PlanB, где говорилось, что стоимость биткоина может достигнуть 98 тыс. долларов в ноябре и 135 тыс. долларов в декабре. После 2024 года его цена может и вовсе дойти до 1 млн долларов.

Предыдущий рекорд криптовалюты был зафиксирован 20 октября и составил ровно 67 тыс. долларов.

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Ранее мы писали, сколько можно было заработать, вложившись в биткоин год назад и ранее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941203-bitkoin-obnovil-istoricheskiy-maksimum/