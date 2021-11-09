США призвали Китай освободить журналистку, которая одна из первых заговорила о вспышке коронавируса в Ухане

Чжан Чжань. Скриншот: YouTube/South China Morning Post

США призвали Китай освободить журналистку, которая первая начала освещать в СМИ ситуацию с COVID-19, передает Би-би-си.

38-летняя бывшая юристка Чжан Чжань была одной из первых, кто начал открыто освещать ситуацию о вспышке коронавируса в социальных сетях. Несмотря на угрозы прекратить это со стороны властей, она документировала происходящее в больницах и на улицах города.

В итоге ее признали виновной в "разжигании ссор и провоцировании неприятностей" и заточили в тюрьму, где она вскоре объявила голодовку. Ее принудительно кормили через зонд. Чжан сильно похудела и ее семья выразила опасение, что женщина не переживет зиму.

Госдепартамент США не раз выражал озабоченность по поводу ее состояния. Однако Китай до сих пор это игнорирует.

"Мы неоднократно выражали нашу серьезную озабоченность по поводу произвольного характера ее задержания и жестокого обращения с ней во время его задержания. Мы вновь обращаемся к КНР с призывом к ее немедленному и безоговорочному освобождению", - говорит пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

Напомним, в октябре Китай заявил, что протестирует десятки тысяч образцов крови из Уханя в рамках расследования происхождения COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941281-ssha-prizvali-kitay-osvobodit-zhurnalistku-kotoraya-odna-iz-pervyh-zagovorila-o-vspyshke-koronavirusa-v-uhane/