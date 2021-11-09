Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами приводнился в Атлантике

Астронавты SpaceX Crew Dragon Endeavour. Кадр видео: YouTube/SciNews

После шести месяцев в космосе астронавты SpaceX Crew-2 вернулись на Землю, приводнившись у побережья Флориды, завершив вторую миссию, передает Space.

SpaceX Crew Dragon Endeavour завершил свой второй космический полет, доставив четырех астронавтов - Шейна Кимбро и Меган МакАртур из NASA, Томаса Песке из Европейского космического агентства (ЕКА) и Акихико Хошиде из Японского агентства аэрокосмических исследований - в безопасную зону на МКС и обратно.

Этот полет стал второй долгосрочной миссией, запущенной SpaceX от имени NASA. Астронавты Crew-2 стартовали на МКС в апреле и провели в космосе почти 200 дней.

Находясь на орбите, они совершили несколько выходов в открытый космос, чтобы помочь модернизировать космическую станцию, включая установку двух новых солнечных батарей, а также работу над сотнями исследовательских работ.

После отлета Endeavour на орбитальной заставе остались только три астронавта: Марк Ванде Хей из NASA и космонавты Шкаплеров и Петр Дубров из Роскосмоса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941270-korabl-crew-dragon-s-chetyrmya-astronavtami-privodnilsya-v-atlantike/