Китай впервые выпустил женщину в открытый космос

Е Гуанфу, Ван Япин и Чжай Чжиган. Фото: VCG/VCG via Getty Images

Ван Япин стала первой женщиной-астронавтом из Китая, вышедшей в открытый космос, передает CNN.

По данным Китайского пилотируемого космического агентства (CMSA), Ван и ее коллега-астронавт Чжай Чжиган, двое из трех человек, которые в настоящее время находятся на новой китайской космической станции Тяньгун, успешно завершили 6,5-часовой выход в открытый космос рано утром в понедельник.

Третий член экипажа "Шэньчжоу-13", Е Гуанфу, остался на космической станции, чтобы контролировать выход в открытый космос из основного модуля.

По данным государственного таблоида Global Times, во время выхода в открытый космос команда установила подвесное устройство и переходные соединители к роботизированной руке станции. Они также проверили безопасность вспомогательного оборудования, в том числе скафандра китайского производства.

Экипаж покинул станцию ​​впервые с момента прибытия 16 октября.

Ван - вторая женщина из Китая в космосе после того, как Лю Ян вошла в историю, присоединившись к полету на космическом корабле "Шэньчжоу-9" в 2012 году.

Экипаж "Шэньчжоу-13" совершит еще один или два выхода в открытый космос в течение шести месяцев - самый продолжительный период пребывания в космосе для китайских астронавтов.

Китай стремится полностью укомплектовать станцию ​​и ввести ее в эксплуатацию к декабрю 2022 года. В сентябре три других китайских астронавта успешно завершили трехмесячное пребывание на станции, во время которого они работали над основным модулем станции и провели два выхода в открытый космос для установки оборудования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941052-kitay-vpervye-vypustil-zhenschinu-v-otkrytyy-kosmos/