Лавров рассказал о работе России и Казахстана в отношении угроз из Афганистана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о совместной работе с Казахстаном против угроз, исходящих из Афганистана, передает "Российская газета".
По его словам, две страны анализируют террористическую и наркотическую угрозы из Афганистана.
"Регулярно вместе анализируем террористическую и наркотическую угрозы, исходящие из Афганистана. С созвучных позиций выстраиваем диалог с фактическими властями этой страны – в интересах прочного межафганского урегулирования и устранения многоплановых вызовов на южных рубежах СНГ", - сообщил.
Благодаря скоординированным действиям Москвы и Нур-Султана обеспечивается необходимый уровень безопасности, неприкосновенность рубежей России и Казахстана, а также ближайших союзников.
"Это особенно важно в условиях изменчивой военно-политической ситуации в Южной Азии, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - добавил он.
Ранее Россия ускорила поставки оружия в Казахстан из-за кризиса в Афганистане.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941254-lavrov-rasskazal-o-rabote-rossii-i-kazahstana-v-otnoshenii-ugroz-iz-afganistana/