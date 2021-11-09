Лавров рассказал о работе России и Казахстана в отношении угроз из Афганистана

Сергей Лавров. Фото: Drew Angerer / Getty Images

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о совместной работе с Казахстаном против угроз, исходящих из Афганистана, передает "Российская газета".

По его словам, две страны анализируют террористическую и наркотическую угрозы из Афганистана.

"Регулярно вместе анализируем террористическую и наркотическую угрозы, исходящие из Афганистана. С созвучных позиций выстраиваем диалог с фактическими властями этой страны – в интересах прочного межафганского урегулирования и устранения многоплановых вызовов на южных рубежах СНГ", - сообщил.

Благодаря скоординированным действиям Москвы и Нур-Султана обеспечивается необходимый уровень безопасности, неприкосновенность рубежей России и Казахстана, а также ближайших союзников.

"Это особенно важно в условиях изменчивой военно-политической ситуации в Южной Азии, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - добавил он.

Ранее Россия ускорила поставки оружия в Казахстан из-за кризиса в Афганистане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941254-lavrov-rasskazal-o-rabote-rossii-i-kazahstana-v-otnoshenii-ugroz-iz-afganistana/