Россия ускорила поставки оружия в Казахстан из-за кризиса в Афганистане

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В 2021 году Россия выполнила поставки в Казахстан и Узбекистан самолетов Су-30СМ, вертолетов Ми-35М, зенитных ракетных комплексов «Бук-М2Э», бронетранспортеров БТР-80 и БТР-82А. Об этом сообщил РБК директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

Также этим странам были поставлены многофункциональные комплексы с БПЛА «Орлан-10Е», легкобронированные автомобили «Тайфун-К», стрелковое оружие.

«Были предприняты определенные усилия для выполнения в этом году тех контрактов, которые были намечены на начало 2022 года», — сказал Шугаев.

Шугаев отметил, что решение о наращивании или сокращении поставок принимает покупатель по согласованию с ФСВТС, так как речь идет о контроле обязательств.

«То есть сопредельные с Афганистаном страны, наши партнеры сами определяют исходя из потребностей и планов их вооруженных сил, какое количество оружия им необходимо. Наша главная цель — сохранение стабильности в этом регионе и выполнение соответствующих обязательств», — добавил он.

Экспорт России по секретному коду на уровне четырех знаков (SSSS), включающий поставки летательной техники, БТР, зенитно-ракетных комплексов, в Казахстан в январе—августе 2021 года составил 35,6 млн долларов США, в Узбекистан — около 12 млн долларов США, следует из открытых данных статистики Федеральной таможенной службы.

В августе глава Генштаба РФ Валерий Герасимов заявлял, что Россия увеличила поставки вооружения странам Центральной Азии из-за террористических угроз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1940438-rossiya-uskorila-postavki-oruzhiya-v-kazahstan-iz-za-krizisa-v-afganistane/