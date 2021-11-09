Китай построил в пустыне макеты военных кораблей США

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Согласно спутниковым снимкам Maxar, проанализированным независимым военно-морским институтом США (USNI), китайские военные построили макеты в форме авианосца ВМС США и военных кораблей США, возможно, для того, чтобы использовать их для стрельбы по мишеням, передает CNN.

Спутниковые снимки из северо-западного района Китая Синьцзян показывают полномасштабный контур авианосца класса "Форд", который в настоящее время строится для ВМС США, а также очертания двух эсминцев с управляемыми ракетами типа "Арли Берк". Макеты находятся на полигоне в пустыне Такламакан.

По данным USNI и Maxar Technologies, комплекс неоднократно использовался для испытаний баллистических ракет.

"Китай по-прежнему уделяет особое внимание средствам защиты от авианосцев, уделяя особое внимание военным кораблям ВМС США", - сообщает USNI.

Военные по всему миру регулярно создают макеты реальных целей, таких как знаковые достопримечательности, военные корабли и авианосцы.

Китайские программы противокорабельных баллистических ракет контролируются Ракетными силами Народно-освободительной армии (PLARF).

Согласно последней оценке Пентагона в отношении развития вооруженных сил и безопасности Китая, Пекин быстро расширяет свой арсенал и военные возможности.

Только в 2020 году PLARF запустил более 250 баллистических ракет для испытаний и обучения - "больше, чем весь остальной мир вместе взятый".

Ранее генерал США заявил, что они озабочены испытанием гиперзвукового оружия в Китае.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941220-kitay-postroil-v-pustyne-makety-voennyh-korabley-ssha/